Après la sortie de LibreOffice 6.3 en aout dernier, The Document Foundation (TDF) vient d’annoncer la sortie de la version 6.3.2 de LibreOffice, l’alternative open source à la suite bureautique Office de Microsoft. TDF a récemment confirmé la disponibilité de LibreOffice 6.3.0 pour GNU/Linux, macOS et Windows.Outre l’amélioration des performances et le peaufinage des fonctionnalités intégrées introduites par son prédécesseur (interopérabilité accrue avec des formats de documents propriétaires, caviardage ajout d’un mode console sous Windows et de la version compacte à onglets de la Métabarre…), cette version finale de LibreOffice 6.3.2 se caractérise surtout par la correction de nombreux bogues (48 au total en tenant compte des changements opérés dans la RC1 et de la RC2).Ces corrections concernent, par exemple, les problèmes liés à l’affichage de certaines fonctionnalités, le crash dans un diaporama personnalisé, l’enregistrement incorrect des fichiers .xlsx, le plantage de l’application lors de l’ouverture de la liste de styles dans la barre latérale, la coloration de certaines cellules sans raison apparente, l’ajout de caractères indésirables lors de l’insertion d’émojis ainsi que l’impossibilité de créer des catégories personnalisées pour les légendes. Une liste complète de l'ensemble des corrections apportées est disponible sur le site Web de TDF consacré à ce logiciel.LibreOffice 6.3.2 est essentiellement présenté par son éditeur comme une mise à jour mineure de la famille LibreOffice 6.3. Et comme l’a souligné TDF sur son site Web, cette nouvelle version de LibreOffice s’adresse avant tout aux passionnés de technologie ainsi qu’aux utilisateurs expérimentés (« Power Users »). Les autres utilisateurs - particuliers ou entreprises - qui ont besoin d’un logiciel plus mature et stable, l’idéal pour les environnements de production et les déploiements de classe entreprise, devraient privilégier LibreOffice 6.2.7.Source : TDF Êtes-vous un utilisateur de LibreOffice ? Si oui, comment le trouvez-vous comparé à d’autres logiciels tels que OpenOffice ?Avez-vous déjà testé cette nouvelle version ? Quelles ont été vos impressions ?Voyez-vous LibreOffice comme une bonne alternative à la suite Office de Microsoft ou recommanderiez-vous un autre logiciel ?