LibreOffice 6.4 est disponible, démarre plus vite et le système d'aide est maintenant plus amélioré, C'est la dernière version de la branche 6.x 4PARTAGES 5 0 Cette semaine, la Document Foundation a annoncé la disponibilité générale de la version 6.4 de la suite bureautique open source LibreOffice. C’est une version majeure et la dernière de la branche 6.x. Elle comporte de nouvelles fonctionnalités et apporte également son lot de correctifs et d’améliorations. À partir de LibreOffice 6.4, LibreOffice démarre plus vite et le système d'aide de l’application est maintenant plus amélioré afin de rendre plus facile et plus rapide la recherche d'informations en fournissant des résultats plus précis ainsi que des captures d'écran localisées.



La nouvelle version de LibreOffice a subi de grandes améliorations par rapport à sa version précédente, LibreOffice 6.3, sortie en novembre 2019. Toutes les six applications : Writer, Calc, Impress, Draw, Math et Base ont de nouvelles fonctionnalités pertinentes pour accélérer la productivité des utilisateurs. Writer introduit un nouveau panneau “Table” présent sur la barre latérale et apporte une amélioration au copier-coller des tableaux. Il y a une nouvelle option de menu appelé “Spécial Coller” qui permet de copier-coller un tableau sous la forme d’un tableau imbriqué.



Les commentaires peuvent désormais être marqués comme résolus et ajoutés aux images et aux graphiques dans les documents texte. Par la suite, les utilisateurs de Calc ont maintenant la possibilité d'exporter des feuilles de calcul sous forme de document PDF d'une seule page. Dans le même temps, les applications Impress et Draw ont ajouté une nouvelle option “Consolidate Text” au menu Shape pour combiner plusieurs zones de texte en une seule. Les utilisateurs de LibreOffice Online auront également droit à d’autres améliorations significatives de Writer et de Calc.





En effet, Writer implémente les mêmes propriétés de tableau dans la barre latérale et offre aux utilisateurs une gestion complète de la table des matières du document. Parallèlement, les utilisateurs de Calc peuvent profiter d'un assistant de fonction complet et accéder à un éventail beaucoup plus large d'options pour certains graphiques dans la barre latérale du tableur. La Document Foundation a aussi listé d’autres fonctionnalités très pertinentes qui ont été introduites dans la nouvelle version de la suite bureautique.



Par ailleurs, le centre de démarrage de LibreOffice a également été amélioré. Désormais, il existe des icônes d'application à côté des vignettes des documents permettant d’aider les utilisateurs à différencier les types de documents. De même, LibreOffice 6.4 a aussi introduit un nouveau générateur de QR Code qui permet aux utilisateurs d'ajouter des codes conviviaux pour les mobiles à leurs documents. Enfin, il y a une nouvelle fonction de rédaction automatique qui permet d'automatiser le processus de masquage des données classifiées ou sensibles.



Les utilisateurs peuvent définir des correspondances de texte ou d'expressions régulières en accédant à “Outils > Autorédaction”. Parmi les autres améliorations apportées à l'ensemble des applications, citons les menus contextuels unifiés aux liens hypertextes qui permettent d'offrir une expérience cohérente dans toutes les applications. Quatre options sont maintenant proposées : ouvrir, modifier, copier l'emplacement de l'hyperlien et supprimer. Voici d’autres fonctionnalités que vous pouvez rencontrer dans LibreOffice 6.4 :

btLr direction du texte dans Writer ;

propriété de la forme de chevauchement dans Writer ;

ajout de l’option “Supprimer l'hyperlien” au menu contextuel dans Impress ;

Access2Base appelable depuis Python ;

améliorations de l'import/export XML ;

accélération de l'ouverture de certains fichiers PPT ;



La prochaine version de LibreOffice qui sortira plus tard cette année sera LibreOffice 7, car LibreOffice 6.4 représente la dernière version de la branche 6.x. Cette année marque également le dixième anniversaire de la sortie de LibreOffice.



Que pensez-vous des nouveautés de LibreOffice 6.4 ?



