LibreOffice 7.0 : la première version alpha est disponible, Writer supporte maintenant le padding, La vitesse d'ouverture des fichiers XLSX contenant de nombreuses images est améliorée 0PARTAGES 2 0 La version stable de LibreOffice 7.0 arrivera en août 2020, mais l’équipe de développement de la suite bureautique vient de publier sa première version alpha, donnant un aperçu des nouvelles fonctionnalités de cette version. Writer supporte maintenant le padding (la marge intérieure d'une forme) dans les listes numérotées. Dans le cas de Calc, des améliorations ont été apportées au tableur, dont l’amélioration de la vitesse d'ouverture des fichiers XLSX contenant de nombreuses images. Il y a aussi des améliorations de performance pour tous les logiciels composant la suite.



Writer



Le padding est une propriété raccourcie qui permet de définir les différents écarts de remplissage sur les quatre côtés d'un élément (cf. les boîtes CSS). Elle synthétise padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left. Writer prend désormais en charge cette fonctionnalité dans les listes numérotées. Dans LibreOffice 7.0, le Navigateur de Writer a subi plusieurs améliorations, notamment :



les catégories du Navigateur sont grisées si elles ne comportent aucun élément (idem pour le Navigateur de Calc) ;

tous les objets du navigateur (titres, tableaux, cadres, images, etc.) ont leurs propres éléments de menu contextuel comme “Aller à”, “Modifier”, “Supprimer”, “Renommer” ;

les rubriques du Navigateur ont des éléments de menu contextuel ;

le menu contextuel d'un tableau dans le Navigateur comporte maintenant l'élément "Insérer une légende" ;

ajout d'un suivi de plan pour les rubriques dans le navigateur. Il peut être dans trois états : Par défaut, Focus, Off ;

remplacement de la boîte à outils de navigation par le contrôle de la navigation par éléments ;

ajout d'une infobulle dans la section “Navigateur” pour le nombre de mots et de caractères.





Calc



ALEA.NV() et ALEA.ENTRE.BORNES.NV() : deux fonctions génératrices de nombres aléatoires non volatiles qui ne sont pas recalculées sur chaque entrée comme le sont ALEA() et ALEA.ENTRE.BORNES(). Les fonctions qui permettent d'utiliser des expressions régulières gèrent désormais correctement case-insensitivity flags (?i) / (?-i) dans l'expression. La sensibilité à la casse par défaut des fonctions n'est pas modifiée. Les fonctions affectées par ce changement sont : AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, SEARCH, SUMIF, SUMIFS, VLOOKUP. Ils sont insensibles à la casse par défaut, de sorte que la sensibilité ne change qu'après le premier (?-i) dans l'expression régulière.



TEXT() permet maintenant au second argument d'être une chaîne de format vide pour l'interopérabilité avec d'autres implémentations. Si le premier argument est numérique ou une chaîne de texte qui pourrait être convertie en un nombre (selon les paramètres détaillés de la formule), une chaîne vide est alors renvoyée. Si le premier argument est une chaîne de texte qui ne peut pas être convertie en nombre, alors cette chaîne de texte est renvoyée. Dans les versions antérieures, une chaîne de format vide entraîne toujours une erreur. Il y a eu amélioration de la vitesse d'ouverture des fichiers XLSX contenant de nombreuses images.



Impress et Draw



Indice revient désormais à la valeur par défaut 8 %. Dans cette version, le positionnement automatique est corrigé pour les indices et les exposants dans les zones de texte. On note également une amélioration du délai de frappe dans les listes de texte animées et une accélération de l'entrée en mode édition d'un tableau.



Base



Les signatures de macros sont désormais évaluées au chargement des documents. DOCX sauvegarde maintenant en mode natif 2013/2016/2019 au lieu du mode de compatibilité 2007. Ce mode est prévu pour garantir que les utilisateurs des différentes versions de Microsoft Office puissent continuer à travailler ensemble et que les documents créés avec les anciennes versions d'Office ne soient pas différents lorsqu'ils sont ouverts dans les futures versions d'Office.

Selon l’équipe de développement de LibreOffice, les utilisateurs de Word 2010 devraient passer à LibreOffice.



D’autres types de changements sont également à noter dans LibreOffice 7.0, notamment les modifications d’API et d’autres améliorations de performances sur Windows, macOS et Linux. Si tout se passe comme prévu, la première version bêta LibreOffice devrait être livrée à la fin du mois de mai. Une release candidate (RC) est prévue pour fin juin/début juillet avant la publication de la version stable de LibreOffice 7.0 entre le 3 et le 9 août. La fin de vie de la branche 7.x est prévue pour le 29 mai 2021.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des nouveautés apportées dans cette version ?



Voir aussi



LibreOffice 6.4 est disponible, démarre plus vite et le système d'aide dispose d'un moteur de recherche local xapian-omega pour des résultats améliorés, c'est la dernière version de la branche 6.x



Notebookbar : LibreOffice 5.3 intègre un ruban de style Microsoft Office en mode caché. Les utilisateurs doivent l'activer pour l'utiliser



LibreOffice 6.3 est disponible en téléchargement et se caractérise par une interopérabilité accrue avec des formats de documents propriétaires La version stable de LibreOffice 7.0 arrivera en août 2020, mais l’équipe de développement de la suite bureautique vient de publier sa première version alpha, donnant un aperçu des nouvelles fonctionnalités de cette version. Writer supporte maintenant le padding (la marge intérieure d'une forme) dans les listes numérotées. Dans le cas de Calc, des améliorations ont été apportées au tableur, dont l’amélioration de la vitesse d'ouverture des fichiers XLSX contenant de nombreuses images. Il y a aussi des améliorations de performance pour tous les logiciels composant la suite.Le padding est une propriété raccourcie qui permet de définir les différents écarts de remplissage sur les quatre côtés d'un élément (cf. les boîtes CSS). Elle synthétise padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left. Writer prend désormais en charge cette fonctionnalité dans les listes numérotées. Dans LibreOffice 7.0, le Navigateur de Writer a subi plusieurs améliorations, notamment :ALEA.NV() et ALEA.ENTRE.BORNES.NV() : deux fonctions génératrices de nombres aléatoires non volatiles qui ne sont pas recalculées sur chaque entrée comme le sont ALEA() et ALEA.ENTRE.BORNES(). Les fonctions qui permettent d'utiliser des expressions régulières gèrent désormais correctement case-insensitivity flags (?i) / (?-i) dans l'expression. La sensibilité à la casse par défaut des fonctions n'est pas modifiée. Les fonctions affectées par ce changement sont : AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, SEARCH, SUMIF, SUMIFS, VLOOKUP. Ils sont insensibles à la casse par défaut, de sorte que la sensibilité ne change qu'après le premier (?-i) dans l'expression régulière.TEXT() permet maintenant au second argument d'être une chaîne de format vide pour l'interopérabilité avec d'autres implémentations. Si le premier argument est numérique ou une chaîne de texte qui pourrait être convertie en un nombre (selon les paramètres détaillés de la formule), une chaîne vide est alors renvoyée. Si le premier argument est une chaîne de texte qui ne peut pas être convertie en nombre, alors cette chaîne de texte est renvoyée. Dans les versions antérieures, une chaîne de format vide entraîne toujours une erreur. Il y a eu amélioration de la vitesse d'ouverture des fichiers XLSX contenant de nombreuses images.Indice revient désormais à la valeur par défaut 8 %. Dans cette version, le positionnement automatique est corrigé pour les indices et les exposants dans les zones de texte. On note également une amélioration du délai de frappe dans les listes de texte animées et une accélération de l'entrée en mode édition d'un tableau.Les signatures de macros sont désormais évaluées au chargement des documents. DOCX sauvegarde maintenant en mode natif 2013/2016/2019 au lieu du mode de compatibilité 2007. Ce mode est prévu pour garantir que les utilisateurs des différentes versions de Microsoft Office puissent continuer à travailler ensemble et que les documents créés avec les anciennes versions d'Office ne soient pas différents lorsqu'ils sont ouverts dans les futures versions d'Office.Selon l’équipe de développement de LibreOffice, les utilisateurs de Word 2010 devraient passer à LibreOffice.D’autres types de changements sont également à noter dans LibreOffice 7.0, notamment les modifications d’API et d’autres améliorations de performances sur Windows, macOS et Linux. Si tout se passe comme prévu, la première version bêta LibreOffice devrait être livrée à la fin du mois de mai. Une release candidate (RC) est prévue pour fin juin/début juillet avant la publication de la version stable de LibreOffice 7.0 entre le 3 et le 9 août. La fin de vie de la branche 7.x est prévue pour le 29 mai 2021.Source : LibreOffice 7.0 Que pensez-vous des nouveautés apportées dans cette version ?