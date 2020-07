La Document Foundation vient lever les inquiétudes après la sortie de LibreOffice 7.0 RC1 Qui faisait craindre aux utilisateurs une modification de la licence 26PARTAGES 8 0 Et si LibreOffice n'était plus gratuit ? Les gens utiliseraient-ils toujours cette solution si elle venait à leur coûter de l’argent ? Avec la sortie de la première Release Candidate de sa suite bureautique en version 7.0, certains utilisateurs n’ont pas manqué de signaler leur surprise lorsqu’ils ont vu sur l’écran de chargement la mention « Personal Edition ». Pour certains, c'était le signe qu'une version payante de LibreOffice se prépare.



Par le biais de Mike Saunders, le conseil d’administration de la Document Foundation a tenté de rassurer les utilisateurs et n’a pas manqué de s’excuser par la suite pour le malentendu :

Aucun des changements évalués n'affectera la licence, la disponibilité, les utilisations autorisées et/ou la fonctionnalité. LibreOffice sera toujours un logiciel libre et rien ne change pour les utilisateurs finaux, les développeurs et les membres de la communauté.

En raison du court laps de temps avec lequel nous travaillons, le slogan est apparu sur le RC et nous nous excusons si cela a amené certains d'entre vous à penser que nous avons unilatéralement mis en œuvre le changement. Soyez assurés que la consultation avec la Communauté est toujours en cours.

La mention « Personal Edition » fait partie d'un plan marketing plus large de 5 ans que nous préparons, et il a pour but de différencier le LibreOffice actuel, gratuit et soutenu par la communauté d'un ensemble de produits et services LibreOffice Enterprise fournis par les membres de notre écosystème. Le plan marketing est toujours en cours d'élaboration et de discussion, nous sommes donc impatients de recevoir et d'évaluer vos commentaires!

L'équipe de rédacteurs du plan marketing pondère toutes les contributions, car il est important d'obtenir les commentaires pour définir une stratégie claire soutenue par l'ensemble de la communauté. Nous encourageons tout le monde à soutenir le conseil d'administration, l'équipe marketing et la communauté dans l'élaboration des détails; nous ne voulons certainement pas prendre de décisions qui ne soient soutenues que par une petite minorité.

En clair, le conseil d’administration de la fondation explique qu’à compter de LibreOffice 7.0, il y aura deux éditions principales : Personnelle et Entreprise. Donc, si vous utilisez actuellement LibreOffice gratuitement, vous devriez pouvoir continuer à le faire, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Cependant, le conseil d’administration admet qu'il existe des plans pour un « LibreOffice Enterprise » payant à l'avenir, donc certains utilisateurs professionnels peuvent se retrouver à choisir de payer pour utiliser cette variante du logiciel. Les ressources consacrées à chacune seront certainement différentes.





Toutefois, certains semblent s’être exprimés à ce sujet de manière assez virulente et le conseil a tenté un rappel à l’ordre :

Tout commentaire (de manière appropriée) sur notre plan marketing est le bienvenu. Il y a plusieurs façons d'envoyer des commentaires au Conseil d'administration : la manière la plus utilisée est de vous abonner aux listes de diffusion « board-discuss », dans lesquelles de nombreuses discussions auront lieu en public et seront archivées. Outre la liste de diffusion, nous avons un créneau horaire régulier (environ 10-15 minutes maximum) dans notre section publique de réunion du conseil d'administration, pour lequel nous invitons tous les membres de la communauté à se joindre et à poser leurs questions. Les réunions du conseil d'administration ont lieu toutes les deux semaines et sont annoncées en temps opportun sur la liste de diffusion du conseil d'administration.

Nous sommes fermement opposés à toute forme de harcèlement, sur quelque support que ce soit. Le feedback en soi n'est pas un harcèlement, mais les attaques personnelles le sont. Veuillez rester concentré sur l'objectif et être poli dans vos conversations!

Ce plan marketing semble encore en discussion comme l’explique le conseil qui déclare : « L'équipe de rédacteurs du plan marketing pondère toutes les contributions, car il est important d'obtenir les commentaires pour définir une stratégie claire soutenue par l'ensemble de la communauté. Nous encourageons tout le monde à soutenir le conseil d'administration, l'équipe marketing et la communauté dans l'élaboration des détails; nous ne voulons certainement pas prendre de décisions qui ne soient soutenues que par une petite minorité ».



