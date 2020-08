LibreOffice 7.0 est disponible avec la prise en charge de ODF 1.3, une meilleure compatibilité DOCX, XLSX et PPTX Ainsi que l'accélération basée sur Vulkan 0PARTAGES 2 0 LibreOffice s'est longtemps proposé comme une alternative gratuite à Microsoft Office. Le logiciel dispose depuis peu d'une nouvelle version majeure, LibreOffice 7.0, qui s'accompagne d'un certain nombre de changements et d'améliorations clés, notamment une compatibilité grandement améliorée avec la suite de Microsoft. Les améliorations des performances proviennent de l'accélération basée sur le GPU Vulkan qui atterrit dans LibreOffice après le passage du code Cairo à la bibliothèque Skia de Google. Pour les fans de changement esthétique, il y a un nouveau look dans le thème d'icônes Sukapura, qui est le thème par défaut pour les utilisateurs de macOS. Mais ce ne sont là que quelques-uns des changements apportés à cette mise à jour majeure.



Presque tous les composants de la suite bureautique ont été mis à jour dans LibreOffice 7.0, à commencer par Writer, l'outil de traitement de texte. Vous trouverez ici des améliorations apportées aux navigateurs pour se déplacer plus facilement dans les documents volumineux, et il est désormais possible d'afficher des signets en ligne dans le texte. Il existe également un support pour le texte semi-transparent, de meilleures citations et apostrophes, et lorsque vous créez des listes numérotées, il y a maintenant un remplissage pour une meilleure cohérence.



La feuille de calcul de la suite, Calc, comprend plusieurs nouvelles fonctions pour la génération de nombres aléatoires non volatils ainsi qu'un accès facile à la somme automatique via un nouveau raccourci clavier.



Dans les outils de présentation et graphiques, Impress et Draw, il y a moins de changements, mais il est désormais possible de générer des PDF beaucoup plus volumineux. Le support de texte semi-transparent se trouve également ici, et The Document Foundation derrière LibreOffice indique également que les indices reviennent à la valeur par défaut de 8%.





Le LibreOffice Project a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités importantes comme la prise en charge d'OpenDocument Format (ODF) 1.3, le Moteur graphique Skia et l'accélération basée sur le GPU Vulkan pour de meilleures performances ainsi qu'une compatibilité soigneusement améliorée avec les fichiers DOCX, XLSX et PPTX :

Prise en charge de ODF 1.3 : OpenDocument, le format natif ouvert et normalisé de LibreOffice pour les documents bureautiques, a récemment été mis à jour vers la version 1.3 en tant que spécification du comité technique OASIS. Les nouvelles fonctionnalités les plus importantes sont les signatures numériques pour les documents et le chiffrement OpenPGP des documents XML, avec des améliorations dans des domaines tels que le suivi des modifications et des détails supplémentaires dans la description des éléments des premières pages, du texte, des nombres et des graphiques. Le développement des fonctionnalités ODF 1.3 a été financé par des dons à The Document Foundation.

OpenDocument, le format natif ouvert et normalisé de LibreOffice pour les documents bureautiques, a récemment été mis à jour vers la version 1.3 en tant que spécification du comité technique OASIS. Les nouvelles fonctionnalités les plus importantes sont les signatures numériques pour les documents et le chiffrement OpenPGP des documents XML, avec des améliorations dans des domaines tels que le suivi des modifications et des détails supplémentaires dans la description des éléments des premières pages, du texte, des nombres et des graphiques. Le développement des fonctionnalités ODF 1.3 a été financé par des dons à The Document Foundation. Moteur graphique Skia et accélération basée sur le GPU Vulkan : Le moteur graphique Skia a été implémenté grâce au parrainage d'AMD, et est désormais la valeur par défaut sur Windows, pour des performances plus rapides. Skia est une bibliothèque graphique 2D open source qui fournit des API communes qui fonctionnent sur une variété de plateformes matérielles et logicielles, et peuvent être utilisées pour dessiner du texte, des formes et des images. Vulkan est une API graphique et de calcul de nouvelle génération avec un accès haute efficacité et multiplateforme aux GPU modernes.

Le moteur graphique Skia a été implémenté grâce au parrainage d'AMD, et est désormais la valeur par défaut sur Windows, pour des performances plus rapides. Skia est une bibliothèque graphique 2D open source qui fournit des API communes qui fonctionnent sur une variété de plateformes matérielles et logicielles, et peuvent être utilisées pour dessiner du texte, des formes et des images. Vulkan est une API graphique et de calcul de nouvelle génération avec un accès haute efficacité et multiplateforme aux GPU modernes. Meilleure compatibilité avec les fichiers DOCX, XLSX et PPTX : DOCX enregistre désormais en mode natif 2013/2016/2019, au lieu du mode de compatibilité 2007, pour améliorer l'interopérabilité avec plusieurs versions de MS Office, sur la base de la même approche Microsoft. L'exportation vers des fichiers XLSX avec des noms de feuille de plus de 31 caractères est désormais possible, ainsi que l'exportation de cases à cocher dans XLSX. Le message « Erreur de contenu non valide » a été résolu lors de l'ouverture de fichiers XLSX exportés avec des formes. Enfin, des améliorations ont été apportées au filtre d'importation / exportation PPTX.



Vous pouvez voir quelques-uns des faits saillants de la dernière version dans la vidéo ci-dessous:





L'équipe assure que LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité dans l'arène des suites bureautiques, à partir de la prise en charge native du format OpenDocument (ODF), avec de meilleures fonctionnalités de sécurité et d'interopérabilité par rapport aux formats propriétaires, à une prise en charge presque parfaite des fichiers DOCX, XLSX et PPTX.



Avec la sortie de la première Release Candidate de sa suite bureautique en version 7.0, certains utilisateurs n’ont pas manqué de signaler leur surprise lorsqu’ils ont vu sur l’écran de chargement la mention « Personal Edition ». Pour certains, c'était le signe qu'une version payante de LibreOffice se prépare. Par le biais de Mike Saunders, le conseil d’administration de la Document Foundation a tenté de rassurer les utilisateurs et n’a pas manqué de s’excuser par la suite pour le malentendu : aucun des changements évalués n'affectera la licence, la disponibilité, les utilisations autorisées et/ou la fonctionnalité. LibreOffice sera toujours un logiciel libre et rien ne change pour les utilisateurs finaux, les développeurs et les membres de la communauté.

La mention « Personal Edition » fait partie d'un plan marketing plus large de 5 ans que nous préparons, et il a pour but de différencier le LibreOffice actuel, gratuit et soutenu par la communauté d'un ensemble de produits et services LibreOffice Enterprise fournis par les membres de notre écosystème. Le plan marketing est toujours en cours d'élaboration et de discussion, nous sommes donc impatients de recevoir et d'évaluer vos commentaires!

Avec la sortie de cette version, la suite bureautique n'a effectivement pas changé de licence. La Document Foundation ne fournit aucun support technique aux utilisateurs, bien qu'ils puissent obtenir de l'aide d'autres utilisateurs sur les listes de diffusion et le site Web Ask LibreOffice.



Pour les utilisateurs en entreprise, The Document Foundation indique dans un billet que :



« Pour les déploiements de classe entreprise, TDF recommande fortement de s'approvisionner en LibreOffice auprès de l'un des partenaires de l'écosystème, pour obtenir des versions prises en charge à long terme, une assistance dédiée, de nouvelles fonctionnalités personnalisées et d'autres avantages, y compris des SLA (Service Level Agreements)



« Pour les migrations à partir de suites bureautiques propriétaires et de formations, le support professionnel doit provenir de professionnels certifiés qui fournissent des services à valeur ajoutée qui étendent la portée de la communauté au monde de l'entreprise et offrent aux DSI et aux responsables informatiques une solution conforme aux offres propriétaires.



« En fait, LibreOffice - grâce à sa base de code mature, à son riche ensemble de fonctionnalités, à sa prise en charge solide des normes ouvertes, à son excellente compatibilité et aux options de support à long terme de partenaires certifiés - représente la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données et se libérer du verrouillage du fournisseur. »



LibreOffice est désormais disponible sur tous les principaux systèmes d'exploitation de bureau. Cela inclut Windows, macOS, Linux et ChromeOS. Vous pouvez également exécuter LibreOffice à partir du cloud avec LibreOffice Online. Collabera, qui propose des serveurs LibreOffice aux entreprises du cloud, prend également en charge les instances LibreOffice Online pour Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, les machines virtuelles Univention et les images Docker



Télécharger LibreOffice 7.0



Cela inclut Windows, macOS, Linux et ChromeOS. Vous pouvez également exécuter LibreOffice à partir du cloud avec LibreOffice Online. Collabera, qui propose des serveurs LibreOffice aux entreprises du cloud, prend également en charge les instances LibreOffice Online pour Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, les machines virtuelles Univention et les images Docker