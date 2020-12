La première version bêta de LibreOffice 7.1 est disponible avec un inspecteur de styles pour Writer Ainsi que des améliorations pour les autres applications de la suite bureautique 0PARTAGES 5 0 L'équipe de développement de LibreOffice a annoncé cette semaine la disponibilité de la première version bêta de LibreOffice 7.1. Cette nouvelle mouture ajoute de nouvelles fonctionnalités aux différentes applications composant la suite bureautique open source, ainsi que quelques améliorations de performances. Les nouvelles fonctionnalités incluent l'ajout d'un mode de pliage des contours et d'un inspecteur de styles à Writer, d'une option permettant de désactiver le collage avec la touche Entrée dans Clac, etc.



LibreOffice est une suite bureautique puissante. Il a arbore une interface claire et des outils avancés vous permettant de libérer votre créativité et de développer votre productivité. LibreOffice intègre plusieurs applications qui en font l'une des suites bureautiques libres et open source les plus évoluées sur le marché. Il y a Writer pour le traitement de texte, Calc est un tableur, Impress est un module de présentation, Draw est une application de dessin et d'organigrammes, Base est une base de données et une interface de base de données et Math permet l'édition de formules mathématiques.





LibreOffice est en concurrence avec Apache OpenOffice, avec qui il partage la même base de code (les racines des deux suites remontent à une application des années 80 appelée StarWriter, acquise par Sun), mais LibreOffice progresse plus rapidement et possède plus de fonctionnalités. Il est multiplateforme et prend en charge les plateformes Windows, Mac et Linux. Voici ci-dessous quelques nouveautés introduites par la première version bêta de LibreOffice 7.1.



Les nouvelles fonctionnalités ajoutées à Writer



Un mode de pliage des contours



Les nouvelles fonctionnalités commencent par un mode de pliage des contours dans Writer. Cela vous permet de réduire le texte sous n'importe quel titre afin de ne voir que le titre, une fonction pratique pour désencombrer un document en cours. Cette fonction est actuellement expérimentale, ce qui signifie que vous devez activer les fonctionnalités expérimentales dans "Outils / Options / LibreOffice / Dialogue avancé" pour voir la case à cocher "Afficher le bouton de visibilité du contenu du contour" dans "Outils / Options / LibreOffice Writer / Dialogue d'affichage".



Après l'avoir cochée, vous pouvez voir un bouton avec une flèche près de n'importe quel titre sélectionné dans votre document. Cliquez dessus pour replier tout le texte de l'en-tête actuel à l'en-tête suivant. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour replier tout le texte du titre actuel au titre suivant de même niveau avec tous ses sous-titres.



Un inspecteur de styles



Ensuite, LibreOffice 7.1 bêta ajoute à Writer un inspecteur de styles qui, comme les outils similaires des inspecteurs de documents de navigateurs Web, répond à la question : pourquoi ce texte est-il formaté comme il l'est ? LibreOffice a hérité d'un problème de Microsoft Word et d'autres, qui est que les traitements de texte sont divisés en deux camps quant à savoir s'ils ont un formatage ad hoc ou structuré. Le formatage structuré, via des styles de paragraphes et des styles de caractères, est une meilleure approche dans la plupart des scénarios, mais plus difficile à saisir pour l'homme.





C'est pourquoi des applications comme Writer supportent également le formatage direct où l'utilisateur sélectionne un texte et définit sa police et son style. Cela peut alors conduire à une certaine perplexité lorsque l'utilisateur change le style de paragraphe ou de caractère, mais le formatage direct reste en place. L'inspecteur de styles vous montrera pourquoi. Voici les autres changements intervenus dans Writer :



champs de saisie : les champs de saisie peuvent maintenant être basculés avec "View / Field Names" ;

détecter le type Unicode : Writer peut désormais détecter le type Unicode même si le fichier texte importé n'a pas de nomenclature ;

performance : accélération des opérations de recherche/remplacement ;

Conversion des sous-tableaux : de simples cas de sous-tableaux dans des documents ODF hérités, créés initialement par OpenOffice 2.2 et antérieurs, peuvent maintenant être convertis en tableaux modernes de type rowspan à l'importation, ce qui améliore considérablement la qualité d'une exportation ultérieure aux formats Word ou HTML.

Les nouveautés apportées au tableur Calc



Calc, le tableur de LibreOffice, bénéficie de quelques corrections dans la fusion de cellules et une option pour désactiver un inconvénient de longue date, à savoir que lorsque vous copiez une cellule et que vous appuyez ensuite sur retour dans une autre cellule, cela active le collage. Voici une liste des modifications notables dans Calc avec la sortie de la première version bêta de LibreOffice 7.1 :



Améliorations générales



ajout d'une option permettant de désactiver le collage avec la touche Entrée. Vous pouvez la trouver dans la boîte de dialogue du menu "Outils / Options / LibreOffice Calc / General" ;

vous pouvez maintenant sélectionner des éléments dans la fenêtre du filtre automatique en cliquant sur toutes les lignes de l'article, mais pas seulement en cochant la case ;

correction d'un problème dans la zone de saisie du formulaire lorsque Calc ne parvient pas à définir la référence du formulaire si vous avez activé le gel des lignes/colonnes dans une feuille ;

ajout du bouton "Réinitialiser tout" dans la boîte de dialogue de Solver.

Remplir avec des cellules fusionnées



il est désormais possible de copier la structure des cellules fusionnées comme les autres feuilles de calcul font ;

vous pouvez sélectionner la zone fusionnée entièrement pour fixer le rectangle de sélection pendant le remplissage, fixer la copie incomplète des attributs, grille et bordure incorrectes ;

vous pouvez appliquer la séquence linéaire correcte des nombres en sautant les cellules vides chevauchées (invisibles, c'est-à-dire pas en haut à gauche) des zones fusionnées;

Performance



amélioration des performances de la vérification orthographique ;

amélioration des performances lors de la recherche dans Autofilter. Auparavant, si l'enregistrement contient beaucoup de valeurs uniques, Calc sera très lent si vous tapez un caractère dans la zone de recherche du filtre automatique. La recherche est désormais instantanée.

Les améliorations introduites dans Impress et Draw



L'application de présentation Impress a de nouvelles capacités d'animation physique, vous permettant d'avoir des objets qui tombent, tirent à droite et à gauche, ou tombent et disparaissent en fondu. Les scripteurs de LibreOffice bénéficient d'un nouvel ensemble de bibliothèques appelé ScriptForge, qui peut être appelé depuis Basic ou Python avec quelques fonctionnalités pratiques, comme l'automatisation des feuilles de calcul, la gestion des fichiers et des répertoires, et un large ensemble de fonctions pour gérer les tableaux, les chaînes de caractères et plus encore. Voici ce qu'il faut retenir au sujet des changements dans Impress et Draw.





ajout de signatures visibles aux fichiers PDF existants dans Draw ;

Now Impress permet maintenant de changer les animations de plusieurs objets à la fois ;

la console de présentation a désormais un bouton "Exit" ;

la console de présentation a maintenant un bouton "Pause/reprise" ;

ajout d'ombres floues douces et réalistes pour les objets ;

ajout de nouvelles capacités d'animation basées sur la physique et de nouveaux préréglages d'effets d'animation qui les utilisent. On distingue : simulation de chute, tir à droite/à gauche et retour, chute et fondu enchaîné ;

LibreOffice, Windows Arm64 et les appareils mobiles



À partir de cette version, LibreOffice 7.1, l'extension de la suite bureautique devrait être désormais plus facile, en raison d'une nouvelle boîte de dialogue "Additions" qui rend l'installation des extensions plus conviviale, automatisée à partir d'une seule boîte de dialogue plutôt qu'un processus de téléchargement et d'installation manuels. En outre, il existe également une première version de LibreOffice pour Windows Arm64. Maintenant qu'Apple a enthousiasmé le monde sur les avantages des PC ARM, cela pourrait s'avérer significatif.



En ce qui concerne le mobile, il existe une version de LibreOffice fonctionnant sur ces types d'appareils. Collabora, la société qui contribue le plus au code de la suite bureautique, dispose d'une version de LibreOffice, basée dans le cloud, appelée Collabora Online, qui peut être utilisée à partir d'un navigateur mobile. Il existe également des applications pour iOS et Android, mais certains jugent qu'elles ne sont pas très bonnes. L'équipe Collabora/LibreOffice a commencé à utiliser une version mobile de LibreOffice en 2011.





À l'origine, il y avait une implémentation Web, iOS et Android, mais en 2018, les développeurs ont conclu qu'il était trop difficile de maintenir des implémentations distinctes, alors ils se sont tournés vers une approche de webview intégrée afin de partager plus de code, d'abord sur iOS, puis avec une version Android en 2019.



Bon, mais pas assez bon ?



Selon les critiques, LibreOffice est à la fois très bon et pas assez bon. Son existence en tant que suite bureautique open source la plus riche en fonctionnalités serait importante pour les logiciels libres et pour les rêves tels que la souveraineté numérique de l'UE. En même temps, les logiciels de productivité de bureau sont quelque peu démodés, du moins sans liens solides en ligne pour la collaboration et l'accès aux documents de n'importe où, et LibreOffice a quelques problèmes autour de son modèle commercial.



« Dans le monde du logiciel libre, nous avons du mal à faire payer les gens », a déclaré Michael Meeks de Collabora lors d'une récente conférence. « Compte tenu de ses capacités et de sa complexité, LibreOffice est impressionnant ; les utilisateurs peuvent faire leur travail et c'est une alternative efficace à Microsoft Office. Toutefois, le manque de finition et les défauts dans des domaines tels que le mobile continueront si les problèmes de l'écosystème ne sont pas résolus ».



Source :



