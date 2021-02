LibreOffice New Generation : qu'est-ce que c'est ?

Qui a la capacité de rejoindre le projet et que peut-il faire ?

Comment peut-on s'inscrire à LibreOffice New Generation ?

Bref rappel sur la suite bureautique LibreOffice

The Document Foundation (TDF) est une organisation à but non lucratif qui promeut les logiciels libres de traitement de documents, notamment. Elle a été créée par les membres de la communauté OpenOffice.org pour gérer et développer LibreOffice, une suite bureautique libre et gratuite, et est légalement enregistrée en Allemagne sous le nom de Stiftung. Ce vendredi, elle a annoncé son ambition d'agrandir sa communauté en lançant un nouveau programme LibreOffice New Generation, devant lui permettre d'attirer plus de monde, en particulier des jeunes.« Aujourd'hui, nous annonçons un nouveau projet : LibreOffice New Generation. Il ne s'agit pas du logiciel, mais des personnes qui se trouvent derrière. Comme vous le savez probablement, LibreOffice est réalisé par une communauté mondiale de développeurs certifiés et de volontaires, travaillant sur le code source, les traductions, la documentation, la conception, l'assurance qualité, le marketing, l'infrastructure et d'autres domaines. Nous voulons toucher encore plus de personnes », a déclaré la fondation dans un billet de blogue vendredi.Comme défini par Mike Saunders de The Document Foundation, LibreOffice New Generation est un projet visant à faire entrer de nouvelles personnes, et surtout des jeunes, dans la communauté LibreOffice. La fondation a annoncé que, bien qu'elle soit fière de la diversité de sa communauté actuelle et de la présence de personnes de tous âges, elle pense que les jeunes contribuent à apporter des idées et des approches nouvelles au projet. « Nous voulons donc faciliter la participation de tous, quel que soit leur âge, et leur permettre de s'amuser », a-t-elle précisé.Selon le billet de blogue de Saunders, absolument tout le monde peut rejoindre le projet. Toutefois, la participation des jeunes est vivement souhaitée et encouragée. « Nous aimerions donc que tous nous aident à faire participer de jeunes contributeurs au projet et à les aider à s'impliquer dans nos équipes », a déclaré la fondation. Ainsi, The Document Foundation annonce que, si vous êtes un étudiant ou un lycéen et que vous utilisez LibreOffice, elle aimerait avoir de vos nouvelles ou plus précisément vos réponses à un certain nombre de questions qu'elle se pose. Pourquoi utilisez-vous LibreOffice ? Comment peut-elle l'améliorer ?Concernant le travail à faire, The Document Foundation a déclaré que de nombreux étudiants qui contribuent à des projets de logiciels libres et open source aiment avoir quelque chose qui confirme leur travail. Pour cela, elle a émis des badges ouverts pour les contributions de la communauté, ce sont des badges spéciaux avec des métadonnées à l'intérieur, montrant ce que quelqu'un a fait. « Nous aimerions donc commencer à les délivrer également aux membres les plus jeunes et les plus récents de la communauté », a-t-elle annoncé.La Document Foundation appelle ces badges des Open Badges et elle aimerait récompenser le travail des jeunes également avec ces badges. « Nous avons d'autres idées et projets, mais nous aimerions que vous nous fassiez part de vos expériences ! Que pouvons-nous vous offrir d'autre ? Comment pouvons-nous créditer et récompenser les contributeurs pour leur travail ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez... », a-t-elle ajouté.Pour plus d'information sur le déroulement du projet, la fondation invite les personnes intéressées à rejoindre son groupe Telegram. Là-bas, vous pourrez discuter avec elle des Open Badges et d'autres idées sur LibreOffice New Generation. « Nous sommes impatients de vous rencontrer et d'entendre vos idées et vos expériences », a conclu Mike Saunders.LibreOffice (parfois abrégé en LibO ou LO) est une suite bureautique libre et gratuite, dérivée du projet OpenOffice.org, créée et gérée par The Document Foundation. Son interface claire et ses outils avancés vous permettent de libérer votre créativité et de développer votre productivité. LibreOffice intègre plusieurs applications : Writer le logiciel de traitement de texte, Calc le tableur, Impress le module de présentation, Draw l'application de dessin et d'organigrammes, Base la base de données et interface de base de données et Math l'éditeur de formules mathématiques.La dernière version majeure de LibreOffice, LibreOffice 7.0, a été publiée en août dernier. LibreOffice 7 a introduit un certain nombre de changements et d'améliorations clés, notamment une compatibilité grandement améliorée avec la suite de Microsoft. Les améliorations des performances proviennent de l'accélération basée sur le GPU Vulkan intégré dans LibreOffice après le passage du code Cairo à la bibliothèque Skia de Google. Pour les fans de changement esthétique, il y a un nouveau look dans le thème d'icônes Sukapura, qui est le thème par défaut pour les utilisateurs de macOS.Presque tous les composants de la suite bureautique ont été mis à jour dans LibreOffice 7.0, à commencer par Writer. Vous trouverez ici des améliorations apportées aux navigateurs pour se déplacer plus facilement dans les documents volumineux, et il est désormais possible d'afficher des signets en ligne dans le texte. Il existe également un support pour le texte semi-transparent, de meilleures citations et apostrophes, et lorsque vous créez des listes numérotées, il y a maintenant un remplissage pour une meilleure cohérence.Calc comprend plusieurs nouvelles fonctions pour la génération de nombres aléatoires non volatils ainsi qu'un accès facile à la somme automatique via un nouveau raccourci clavier. Dans les outils de présentation et graphiques, Impress et Draw, il y a moins de changements, mais il est désormais possible de générer des PDF beaucoup plus volumineux. Le support de texte semi-transparent se trouve également ici.Sources : LibreOffice New Generation Que pensez-vous du projet LibreOffice New Generation ?