LibreOffice 7.1 Community

Nouvelle boîte de dialogue pour sélectionner la saveur de l'interface utilisateur, dans le but de choisir la bonne interface utilisateur en fonction des préférences de chaque utilisateur au premier démarrage

Recherche améliorée d'un format de papier d'imprimante correspondant au document imprimé

Afficher tous les fichiers pris en charge lors de l'ajout d'une nouvelle extension dans Extension Manager

L'aperçu avant impression est maintenant mis à jour de manière asynchrone, pour ne pas bloquer l'interface utilisateur lors du réglage des paramètres dans la boîte de dialogue d'impression

Nouvel inspecteur de style pour afficher les attributs des styles de paragraphe et de caractère, ainsi que les propriétés formatées manuellement (mise en forme directe)

L'ancre par défaut pour les images nouvellement ajoutées peut être définie à l'aide de Outils ▸ Options ▸ LibreOffice Writer

Possibilité de détecter Unicode, même si le fichier texte importé n'a pas le BOM (Byte Order Mark)

Amélioration significative de la vitesse des opérations de recherche / remplacement

Ajout d'une option pour gérer le collage avec la touche Entrée, qui peut être activée / désactivée dans la boîte de dialogue Outils ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ Général

Ajout d'une option pour sélectionner des éléments dans la fenêtre de filtre automatique en cliquant sur la ligne de tous les éléments, en plus de la case à cocher

Amélioration significative de la vitesse des opérations de filtrage automatique et de recherche / remplacement

Possibilité d'ajouter des signatures visibles aux fichiers PDF existants dans Draw

Possibilité de modifier les animations de plusieurs objets à la fois dans Impress

Ajout des boutons "Pause / Reprise" et "Quitter" à l'écran du présentateur

Ajout d'ombres floues douces réalistes aux objets

Ajout de nouvelles capacités d'animation basées sur la physique et de nouveaux préréglages d'effets d'animation qui les utilisent

Bibliothèques ScriptForge: une collection extensible et robuste de ressources de script de macro pour LibreOffice à invoquer à partir de scripts utilisateur Basic ou Python

LibreOffice s'est longtemps proposé comme une alternative libre à Microsoft Office. Le logiciel dispose depuis quelques mois d'une nouvelle version majeure, LibreOffice 7.0, qui s'accompagne d'un certain nombre de changements et d'améliorations clés, notamment une compatibilité grandement améliorée avec la suite de Microsoft. Les améliorations des performances proviennent de l'accélération basée sur le GPU Vulkan qui atterrit dans LibreOffice après le passage du code Cairo à la bibliothèque Skia de Google. Pour les fans de changement esthétique, il y a un nouveau look dans le thème d'icônes Sukapura, qui est le thème par défaut pour les utilisateurs de macOS. Mais ce ne sont là que quelques-uns des changements apportés à cette mise à jour majeure.Presque tous les composants de la suite bureautique ont été mis à jour dans LibreOffice 7.0, à commencer par Writer, l'outil de traitement de texte. Vous trouverez ici des améliorations apportées aux navigateurs pour se déplacer plus facilement dans les documents volumineux, et il est désormais possible d'afficher des signets en ligne dans le texte. Il existe également un support pour le texte semi-transparent, de meilleures citations et apostrophes, et lorsque vous créez des listes numérotées, il y a maintenant un remplissage pour une meilleure cohérence.La feuille de calcul de la suite, Calc, comprend plusieurs nouvelles fonctions pour la génération de nombres aléatoires non volatils ainsi qu'un accès facile à la somme automatique via un nouveau raccourci clavier.Dans les outils de présentation et graphiques, Impress et Draw, il y a moins de changements, mais il est désormais possible de générer des PDF beaucoup plus volumineux. Le support de texte semi-transparent se trouve également ici, et The Document Foundation (TDF) derrière LibreOffice indique également que les indices reviennent à la valeur par défaut de 8 %.Dans un billet de blog, l'éditeur a annoncé la disponibilité de LibreOffice 7.1 Community. Le labelsouligne le fait que le logiciel n'est pas destiné aux entreprises et n'est pas optimisé pour leurs besoins de support. Pour les déploiements de classe entreprise, TDF a fortement recommandé la famille d'applications LibreOffice Enterprise des partenaires de l'écosystème (pour desktop, mobiles et cloud) avec des options de support à long terme, une assistance professionnelle, des fonctionnalités personnalisées et d'autres avantages, y compris des accords de niveau de service (SLA).Malgré cette recommandation, de plus en plus d'entreprises ont choisi la version prise en charge par des bénévoles plutôt que la version optimisée pour leurs besoins. Cela a eu une double conséquence négative pour le projet : une mauvaise utilisation du temps des volontaires, car ils doivent passer leur temps à résoudre des problèmes pour les entreprises qui ne fournissent rien en retour à la communauté, et une perte nette pour les entreprises de l’écosystème.Cela a posé un problème pour la durabilité du projet LibreOffice, car cela a ralenti l'évolution du logiciel. En fait, chaque ligne de code développée par les entreprises de l'écosystème pour leurs clients est partagée avec la communauté mondiale, ce qui améliore le produit et favorise la croissance de la plateforme technologique LibreOffice.La communauté LibreOffice et la famille de produits LibreOffice Enterprise sont basées sur la plateforme LibreOffice Technology, qui est le résultat d'années d'efforts de développement soutenus dans le but de fournir une suite bureautique de pointe non seulement pour le desktop, mais aussi pour le mobile et le cloud, suivant l'évolution de la marketplace depuis 2010.TDF a annoncé qu'aujourd'hui, des produits basés sur LibreOffice Technology sont disponibles pour les principaux systèmes d'exploitation desktop (Windows, macOS, Linux et Chrome OS), pour les plateformes mobiles (Android et iOS) et pour le cloud. Ils peuvent avoir un nom différent, selon la stratégie de marque de chaque entreprise, mais ils partagent les mêmes avantages uniques, robustesse et flexibilité de LibreOffice.TDF précise qu'en utilisant le label, il souligne l'importance pour les entreprises clientes de contribuer à sa mission, en fonction de leurs capacités, et à quel point il apprécie leur soutien.Les nouvelles fonctionnalités de la communauté LibreOffice 7.1 ont été développées par un grand nombre de contributeurs de code : 73 % des commits proviennent de développeurs employés par des entreprises siégeant au conseil consultatif (Collabora, Red Hat et CIB / allotropia) pour servir leurs clients entreprises, ainsi que d'autres organisations (y compris TDF), et 27 % sont des bénévoles individuels.« LibreOffice 7.1 Community ajoute plusieurs améliorations d'interopérabilité avec les fichiers DOCX / XLSX / PPTX : améliorations des tables Writer (meilleure importation / exportation et gestion des fonctions de table, et meilleure prise en charge du suivi des modifications dans les tables flottantes); une meilleure gestion des résultats des champs mis en cache dans Writer ; prise en charge de l'espacement sous le dernier paragraphe de l'en-tête dans les fichiers DOC / DOCX ; et des améliorations SmartArt supplémentaires lors de l'importation de fichiers PPTX.« LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité dans le domaine des suites bureautiques, à partir de la prise en charge native du format OpenDocument (ODF) - avec de meilleures fonctionnalités de sécurité et d'interopérabilité par rapport aux formats propriétaires - à une prise en charge optimisée des fichiers DOCX, XLSX et PPTX. De plus, LibreOffice inclut des filtres pour de nombreux formats de documents hérités et, en tant que tel, est le meilleur outil d'interopérabilité du marché ».Source : billet The Document Foundation