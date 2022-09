Possibilité d’insérer et de modifier des feuilles de calcul comme objet OLE dans un document.

De nouveau raccourcis disponible pour les collages spéciaux

Possibilité d’imprimer des textes vectoriels sous Linux et Windows, mais avec quelques limitations (page sans remplissages en dégradé). (Onlyoffice Desktop)

Sous Windows, utilisation de VLC pour lire les médias. Ainsi, plus besoins d’installer de codecs pour lire les vidéos et sons dans des formats spécifiques. (Onlyoffice Desktop)

Possibilité de voir en direct les modifications apportées par un autre utilisateur d’un document ouvert en lecture seule (OnlyOffice Doc sur serveur)

Ajout d’un gestionnaire de plugins facilitant leur recherche et installation (OnlyOffice Doc)

Etc.

Journal des modifications complet

Code source sur GitHub

ONLYOFFICE Docs pour développeurs

La nouvelle version de la suite bureautique open source est disponible et s'accompagne de plusieurs petites améliorations et une meilleure prise en charge des systèmes d'écriture asiatiques et africains. Malgré l'hégémonie apparemment inattaquable de Microsoft, Office a toujours des rivaux autres que Google Docs. Il existe plus d'une suite de productivité gratuite et open source. Onlyoffice a quelques points en sa faveur, et la nouvelle version 7.2 renforce son attrait.OnlyOffice est une suite bureautique anciennement connue sous le nom de TeamLab. Elle permet d’éditer et de mettre en forme des documents, et de créer des feuilles de calcul et des présentations, tout en restant au sein d’une seule et même application. Basé sur un fonctionnement cloud, OnlyOffice intègre également une messagerie instantanée, et une interface de communication à la manière d’un forum.Pour mémoire, OnlyOffice se décline en deux versions : une version de bureau (OnlyOffice Desktop) et une version utilisable en ligne (OnlyOffice Doc). Même si la plupart des améliorations se retrouvent dans les deux, certaines peuvent être exclusives à l’une ou à l’autre. L’édition communautaire de OnlyOffice Docs permet de co-rédiger et d’éditer à plusieurs des documents texte, des feuilles de calcul, et également des présentations. Tous les documents peuvent être partagés en lecture seule, ou avec option de commentaire ou de modification. Dans sa version gratuite, OnlyOffice permet la création de documents textes, de présentations et de feuilles de calcul, ainsi que la co-rédaction en mode connexion. Le partage de documents peut se faire en lecture seule, ou avec autorisation de commentaire ou de modification pour faciliter le travail en équipe.OnlyOffice propose une version gratuite permettant de créer des documents et de collaborer sur leur édition. D’autres versions payantes sont également proposées, telles qu’OnlyOffice Docs Entreprise Édition à partir de 139 euros qui offre une licence à vie, ou encore OnlyOffice Docs Developer Edition à partir de 1 275 euros qui offre en plus 1 an d'assistance technique et de mises à jour ainsi qu’OnlyOffice Document Builder. La formule OnlyOffice Workplace Service Cloud à partir de 64 euros/mois et la version Serveur Entreprise à partir de 1 650 euros/serveur permettent quant à elles d’éditer des documents, et aussi de gérer des projets, des mails et des événements.Onlyoffice 7 est sorti en début d'année et il s'agit de la deuxième mise à jour. Cette version a amélioré la prise en charge des polices, notamment pour la gestion des ligatures (les ligatures sont la fusion de plusieurs caractères pour en former un nouveau à part entière). Pour certains alphabets, où la plupart ou toutes les lettres se rejoignent, c'est essentiel : cela signifie que Onlyoffice 7.2 a maintenant un bien meilleur support pour le bengali (বাংলা বর্ণমালা) et N'Ko (ޒޞޏ), entre autres. Ce paramétrage se trouve dans : Paramètres avancés du paragraphe > Police > Ligatures.La spécification des champs de saisie de données dans les formulaires a été améliorée. Les feuilles de calcul peuvent être insérées dans d'autres documents en tant qu'objets OLE, ce qui signifie qu'elles restent actives et peuvent être modifiées et mises à jour. L'interface utilisateur de la suite peut désormais être affichée en portugais, chinois traditionnel, basque, malais et arménien. Il existe également un gestionnaire de plugins mis à jour.Non seulement il a le mode sombre, mais il y a maintenant une vue de contraste sombre. Il existe également d'autres améliorations plus petites de l'interface utilisateur concernant la sélection, le découpage, le collage, le collage spécial et la liaison des graphiques à leur plage de données source dans les feuilles de calcul. Comme il a été implémenté en JavaScript à l'aide de l'élément canvas HTML5, Onlyoffice peut également s'exécuter dans un navigateur Web. Vous pouvez vous inscrire pour une démo en ligne, et la propre version hébergée de l'entreprise est gratuite pour un maximum de cinq utilisateurs. Vous pouvez également héberger votre propre version, soit directement sur un serveur Linux, dans Docker ou dans une machine virtuelle cloud, et cette édition peut interagir avec les fichiers détenus dans NextCloud, OwnCloud, Confluence, SharePoint et diverses autres solutions de stockage de fichiers en ligne. Dans ce mode, la suite rivalise avec la suite Collabora Online basée sur le cloud.En tant que tel, sa position concurrentielle par rapport aux autres suites bureautiques libres est que Onlyoffice possède une interface basée sur un ruban plus moderne et revendique la meilleure compatibilité de fichiers Microsoft Office. L'interface utilisateur moderne et la forte compatibilité avec Microsoft Office sont également valables pour WPS Office de Kingsoft (mais bien qu'il soit libre pour un usage personnel et même préchargé dans certaines distributions Linux, telles que Ubuntu Kylin Pro, il n'est pas open source).Les développeurs d'Onlyoffice paient tout cela via leurs offres commerciales Docs Enterprise et Workspace. Workspace ajoute considérablement plus de fonctionnalités à la suite, notamment la messagerie électronique, le calendrier, la gestion de la relation client et la gestion de projet.Des versions natives sont disponibles gratuitement pour Linux, Windows et macOS, ainsi que des versions mobiles pour Android et iOS.ONLYOFFICE Docs 7.2 est disponible au téléchargement dans la version communautaire Source : Onlyoffice Que pensez-vous de cette suite bureautique dans l'absolu ?Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus ?Quel suite bureautique utilisez-vous en entreprise ? En privé ou pour vos projets personnels ?Quels sont les éléments susceptibles de vous faire pencher plus vers une suite ou vers une autre ?