Développement de nouvelles fonctionnalités, telles que la nouvelle gestion du suivi des modifications dans les tableaux et lorsque le texte est déplacé, qui ont un impact positif sur l'interopérabilité avec les documents Microsoft Office.

Améliorations des performances lors de l'ouverture de gros fichiers DOCX et XLSX/XLSM, amélioration de la vitesse de rendu de certains documents complexes et nouvelles améliorations de la vitesse de rendu lors de l'utilisation du back-end Skia introduit avec LibreOffice 7.1.

Améliorations des filtres d'importation/exportation : DOC (importation de liste/numérotation grandement améliorée) ; DOCX (importation de liste/numérotation grandement améliorée ; les hyperliens attachés aux formes sont désormais importés/exportés ; correction de l'autorisation d'édition ; suivi du changement de style de paragraphe) ; XLSX (diminution de la hauteur des lignes pour les fichiers Office XLSX ; le retrait des cellules n'augmente pas à chaque enregistrement ; correction de l'autorisation de modification ; meilleure prise en charge des graphiques XLSX); et PPTX (interactions et liens hypertexte fixes sur les images ; correction de l'importation/exportation incorrecte des pieds de page des diapositives PPTX; correction des liens hypertexte sur les images et les formes; ombre transparente pour les tableaux).

LibreOffice Community et LibreOffice Enterprises

LibreOffice 7.3 Community, la nouvelle version majeure de la suite bureautique libre soutenue par des bénévoles pour la productivité de bureau, est disponible en téléchargement. Basée sur la plateforme LibreOffice Technology pour la productivité personnelle sur ordinateur, mobile et cloud, la version de cette édition s'accompagne d'un grand nombre d'améliorations destinées aux utilisateurs migrant de Microsoft Office vers LibreOffice ou échangeant des documents entre les deux suites bureautiques.Il existe trois types différents d'améliorations de l'interopérabilité :De plus, l'aide de LibreOffice a également été améliorée pour prendre en charge tous les utilisateurs, avec une attention particulière pour ceux qui quittent Microsoft Office : les résultats de recherche - qui utilisent désormais FlexSearch au lieu de Fuzzysort pour l'indexation - sont axés sur le module actuel de l'utilisateur, tandis que les pages d'aide pour Calc Functions ont été revus pour en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et sont liés aux pages wiki de Calc Function. De leurs côtés, les pages d'aide pour la bibliothèque de scripts ScriptForge ont été mises à jour.Les bibliothèques ScriptForge, qui facilitent le développement de macros, ont également été étendues avec diverses fonctionnalités : l'ajout d'un nouveau service Chart, pour définir des graphiques stockés dans des feuilles Calc ; un nouveau service PopupMenu, pour décrire le menu à afficher après un événement souris ; une option étendue pour la gestion des imprimantes, avec une liste de polices et d'imprimantes ; et une fonctionnalité pour exporter des documents au format PDF avec une gestion complète des options PDF. L'ensemble des services est disponible avec une syntaxe et un comportement identiques pour Python et Basic.The Document Foundation (TDF) estime que LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité dans le segment du marché des suites bureautiques ; TDF évoque notamment la prise en charge native du format OpenDocument (ODF) « battant les formats propriétaires dans les domaines de la sécurité et de la robustesse », jusqu'à une prise en charge des fichiers DOCX, XLSX et PPTX. De plus, LibreOffice fournit des filtres pour un grand nombre de formats de documents hérités, afin de rendre la propriété et le contrôle aux utilisateurs.TDF note que les fichiers Microsoft sont toujours basés sur le format propriétaire obsolète par l'ISO en 2008, et non sur la norme approuvée par l'ISO : « ils cachent donc une grande quantité de complexité artificielle. Cela entraîne des problèmes de gestion avec LibreOffice, qui utilise par défaut un véritable format standard ouvert (le format OpenDocument) ».LibreOffice 7.3 est disponible nativement pour Apple Silicon, une série de processeurs conçus par Apple et basés sur l'architecture ARM. L'option a été ajoutée à celles par défaut disponibles sur la page de téléchargement.The Document Foundation a développé un protocole de migration pour aider les entreprises à passer des suites bureautiques propriétaires à LibreOffice, qui est basé sur le déploiement d'une version LTS de la famille LibreOffice Enterprise, ainsi que des conseils et une formation en migration fournis par des professionnels certifiés qui offrent des solutions à valeur ajoutée en ligne avec les offres propriétaires.Le labelsouligne le fait que le logiciel n'est pas destiné aux entreprises et n'est pas optimisé pour leurs besoins de support. Pour les déploiements de classe entreprise, TDF a fortement recommandé la famille d'applications LibreOffice Enterprise des partenaires de l'écosystème (pour desktop, mobiles et cloud) avec des options de support à long terme, une assistance professionnelle, des fonctionnalités personnalisées et d'autres avantages, y compris des accords de niveau de service (SLA).Malgré cette recommandation, de plus en plus d'entreprises ont choisi la version prise en charge par des bénévoles plutôt que la version optimisée pour leurs besoins. Cela a eu une double conséquence négative pour le projet : une mauvaise utilisation du temps des volontaires, car ils doivent passer leur temps à résoudre des problèmes pour les entreprises qui ne fournissent rien en retour à la communauté, et une perte nette pour les entreprises de l’écosystème.Cela a posé un problème pour la durabilité du projet LibreOffice, car cela a ralenti l'évolution du logiciel. En fait, chaque ligne de code développée par les entreprises de l'écosystème pour leurs clients est partagée avec la communauté mondiale, ce qui améliore le produit et favorise la croissance de la plateforme technologique LibreOffice.La communauté LibreOffice et la famille de produits LibreOffice Enterprise sont basées sur la plateforme LibreOffice Technology, qui est le résultat d'années d'efforts de développement soutenus dans le but de fournir une suite bureautique de pointe non seulement pour le desktop, mais aussi pour le mobile et le cloud, suivant l'évolution de la marketplace depuis 2010.En février 2021, TDF a annoncé que des produits basés sur LibreOffice Technology sont disponibles pour les principaux systèmes d'exploitation desktop (Windows, macOS, Linux et Chrome OS), pour les plateformes mobiles (Android et iOS) et pour le cloud. Ils peuvent avoir un nom différent, selon la stratégie de marque de chaque entreprise, mais ils partagent les mêmes avantages uniques, robustesse et flexibilité de LibreOffice.TDF précise qu'en utilisant le label Community, il souligne l'importance pour les entreprises clientes de contribuer à sa mission, en fonction de leurs capacités, et à quel point il apprécie leur soutien.Source : The Document Foundation Quelle(s) est/sont la/les alternatives libres que vous préférez à Microsoft Office ?Que pensez-vous de LibreOffice en général ?Si vous êtes un utilisateur de cette alternative libre à Office, de quelle édition vous servez-vous ?Êtes-vous surpris de lire que les entreprises se ruant vers l'édition Community, bien qu'elle ne leur soit pas adressée, sont légion ?Quelles en seraient, selon vous, les raisons ?Que faudrait-il faire pour inverser la tendance ?