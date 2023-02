Améliorations majeures de la prise en charge du mode sombre

Nouvelles icônes d'application et de type MIME, plus colorées et plus vivantes

Le Centre de démarrage peut filtrer les documents par type

Une version améliorée de l'interface utilisateur de la barre d'outils unique a été mise en œuvre.

L'exportation de PDF a été améliorée grâce à plusieurs corrections et à de nouvelles options et fonctionnalités.

Prise en charge de l'intégration des polices sous macOS

Amélioration de la boîte de dialogue Caractéristiques des polices avec plusieurs nouvelles options

Ajout d'un curseur de zoom en bas à droite de l'éditeur de macros.

Les signets ont été considérablement améliorés et sont également beaucoup plus visibles.

Les objets peuvent être marqués comme décoratifs, pour une meilleure accessibilité.

De nouveaux types ont été ajoutés aux contrôles de contenu, qui améliorent également la qualité des formulaires PDF.

Une nouvelle option de vérification automatique de l'accessibilité a été ajoutée au menu "Outils".

Une première traduction automatique est disponible, basée sur les API de DeepL translate

Plusieurs améliorations de la vérification orthographique

Les tableaux de données sont désormais pris en charge dans les graphiques

L'assistant de fonction vous permet désormais d'effectuer une recherche par description.

Des formats de nombres " épelés " ont été ajoutés.

Les conditions de mise en forme conditionnelle sont désormais insensibles à la casse.

Comportement correct lors de la saisie de nombres avec un seul guillemet préfixe (')

Nouvel ensemble de styles de table par défaut, et création de styles de table

Les styles de tableau peuvent être personnalisés, enregistrés comme éléments maîtres et exportés.

Les objets peuvent être glissés et déposés dans le navigateur.

Il est désormais possible de recadrer les vidéos insérées dans la diapositive et de les lire quand même.

La console du présentateur peut également s'exécuter en tant que fenêtre normale plutôt qu'en plein écran.

Général :Writer :Calc :Impress & Draw :Basé sur les caractéristiques distinctives de la plateforme technologique LibreOffice pour la productivité personnelle sur le bureau, le mobile et le cloud, LibreOffice 7.5 fournit un grand nombre d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs partageant des documents avec MS Office ou migrant depuis MS Office. Ces utilisateurs devraient consulter régulièrement les nouvelles versions de LibreOffice, car les progrès sont si rapides que chaque nouvelle version s'améliore considérablement par rapport à la précédente.LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité sur le segment de marché des suites bureautiques, avec une prise en charge native du format OpenDocument (ODF) - battant les formats propriétaires en termes de sécurité et de robustesse - une prise en charge supérieure des fichiers MS Office, ainsi que des filtres pour un grand nombre d'anciens formats de documents, afin de rendre la propriété et le contrôle aux utilisateurs.Les fichiers Microsoft sont toujours basés sur le format propriétaire déprécié par l'ISO en 2008, et non sur la norme approuvée par l'ISO, ils cachent donc une grande quantité de complexité artificielle. Cela pose des problèmes de gestion avec LibreOffice, qui utilise par défaut un véritable format standard ouvert (le format OpenDocument).Les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 7.5 Community ont été développées par 144 contributeurs : 63 % des engagements de code proviennent des 47 développeurs employés par trois sociétés siégeant au conseil consultatif de TDF - Collabora, Red Hat et allotropia - ou d'autres organisations, 12 % proviennent de 6 développeurs de The Document Foundation, et les 25 % restants proviennent de 91 volontaires individuels.D'autres 112 volontaires - représentant des centaines d'autres personnes fournissant des traductions - ont engagé des localisations dans 158 langues. LibreOffice 7.5 Community est publié dans 120 versions linguistiques différentes, plus que tout autre logiciel libre ou propriétaire, et peut donc être utilisé dans sa langue maternelle (L1) par plus de 5,4 milliards de personnes dans le monde. En outre, plus de 2,3 milliards de personnes parlent l'une de ces 120 langues comme deuxième langue (L2).Pour les déploiements de classe entreprise, TDF recommande fortement la famille d'applications LibreOffice Enterprise des partenaires de l'écosystème - pour le bureau, le mobile et le cloud - avec un grand nombre de fonctionnalités dédiées à valeur ajoutée et d'autres avantages tels que les SLA (Service Level Agreements).Chaque ligne de code développée par les entreprises de l'écosystème pour leurs clients professionnels est partagée avec la communauté sur le dépôt de code principal, et améliore la plateforme LibreOffice Technology.Les produits basés sur la technologie LibreOffice sont disponibles pour les principaux systèmes d'exploitation de bureau (Windows, macOS, Linux et Chrome OS), pour les plateformes mobiles (Android et iOS) et pour le cloud.La Document Foundation a développé un protocole de migration pour aider les entreprises à passer des suites bureautiques propriétaires à LibreOffice. Ce protocole est basé sur le déploiement d'une version LTS de la famille LibreOffice Enterprise, ainsi que sur des conseils et des formations à la migration dispensés par des professionnels certifiés qui offrent des solutions et des services à valeur ajoutée conformes aux offres propriétaires.En fait, LibreOffice - grâce à sa base de code mature, à la richesse de ses fonctionnalités, à la prise en charge des normes ouvertes, à une excellente compatibilité et aux options LTS proposées par des partenaires certifiés - est la solution pour les entreprises qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données et se libérer de l'emprise des fournisseurs.LibreOffice 7.5 Community est disponible immédiatement en téléchargement . Les exigences minimales pour les systèmes d'exploitation propriétaires sont Microsoft Windows 7 SP1 et Apple macOS 10.14.LibreOffice pour les entreprises Pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin des dernières fonctionnalités et qui préfèrent une version ayant fait l'objet de plus de tests et de corrections de bogues, The Document Foundation maintient la famille LibreOffice 7.4, qui comprend quelques mois de corrections rétroportées. La version actuelle est LibreOffice 7.4.5.Source : The Document FoundationQu'en pensez-vous ?