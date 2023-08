Writer

Ajout d'un assistant de numéro de page dans le menu Insertion pour faciliter l'insertion en une seule étape du numéro de page dans l'en-tête/le pied de page





La liste déroulante des styles de paragraphe (dans la barre d'outils Formatage) remplace désormais progressivement la liste par défaut par les styles utilisés dans le document, au lieu de toujours afficher la liste complète en haut.



Les entrées de bibliographie peuvent maintenant être éditées directement à partir d'une table de bibliographie.



Les marques de bibliographie sont maintenant (par défaut) hyperliées à la ligne correspondante dans une table de bibliographie. Le comportement du clic peut être modifié pour ouvrir l'" URL affichagée ", ouvrir l'" URL cible " nouvellement introduite, ou " Aucun ".



", ouvrir l'" " nouvellement introduite, ou " ". Le contrôle d'accessibilité a été déplacé dans la barre latérale pour permettre une utilisation plus facile lors de l'édition du document.





Vérification des phrases : les éléments de dictionnaire multi-mots de Hunspell et des dictionnaires personnalisés sont acceptés.



Nouvelles options pour la relecture : désactivation optionnelle de la reconnaissance des mots composés fermés et avec trait d'union, c'est-à-dire la composition basée sur des règles, ce qui permet d'accepter également les fautes de frappe en allemand, danois, hongrois, néerlandais, norvégien, suédois, etc. et dans le cas des mots composés avec trait d'union, en anglais et dans toutes les autres langues.





Calc

Évaluer les entrées des formules dans Validité



Format des nombres :

? sont maintenant supportés lors de l'export vers ODF pour représenter un chiffre entier, remplacé par un blanc s'il s'agit d'un zéro non significatif. les décimales pour le format en secondes sans troncature comme [ SS ] .00 sont maintenant acceptées.

Ajout de la prise en charge des styles de dessin pour les formes et les commentaires. Cela inclut un style dédié aux commentaires qui permet de personnaliser l'aspect par défaut et le formatage du texte des nouveaux commentaires. L'ancien contournement impliquant l'édition du style de cellule par défaut a été supprimé.



Les hyperliens automatiques ressortent mieux dans Calc





Le tri par couleur est maintenant possible dans Autofilter





Il s'agit de la dernière version utilisant le schéma de numérotation existant, car la suite bureautique passera à des numéros de version basés sur la date à partir de LibreOffice 24.2 en février 2024. Les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 7.6 Community ont été développées par 148 contributeurs : 61% des codes proviennent des 52 développeurs employés par trois entreprises siégeant au Conseil consultatif de TDF (Collabora, Red Hat et allotropia) ou d'autres organisations, 15% proviennent de 7 développeurs de The Document Foundation, et les 24% restants proviennent de 89 bénévoles individuels. D'autres 202 volontaires, représentant des centaines d'autres personnes fournissant des traductions, ont effectué la localisation dans 160 langues. LibreOffice 7.6 Community est disponible en 120 versions linguistiques différentes, plus que tout autre logiciel libre ou propriétaire, et peut donc être utilisé dans sa langue maternelle (L1) par plus de 5,4 milliards de personnes dans le monde. En outre, plus de 2,3 milliards de personnes parlent l'une de ces 120 langues comme deuxième langue (L2).Ce ne sont que quelques fonctionnalités, mais la suite est dans les release notes.Source : LibreOffice 7.6 Community: Release Notes Quel est votre avis sur cette nouvelle mise à jour ?