prise en charge de 16 384 colonnes dans les feuilles de calcul ;

fonctions supplémentaires dans le widget déroulant AutoSum ;

nouvel élément de menu pour rechercher des noms de feuilles.

Avec la grande part de marché que la suite propriétaire Microsoft Office détient, surtout au niveau du Web et des ordinateurs, les développeurs de LibreOffice ont depuis plusieurs années pris en compte cet état de fait en orientant leurs décisions en fonction. Ainsi dans cette dernière version, ces derniers ont intégré un grand nombre d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs partageant des documents avec MS Office ou migrant depuis MS Office.Avec ces intégrations encore plus poussées, l’équipe de LibreOffice avance que « LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité dans le segment du marché des suites bureautiques, » avec une prise en charge supérieure des fichiers MS Office. À cela, les mainteneurs de LibreOffice ajoutent que leur suite intègre une meilleure sécurité que les formats propriétaires, prend en charge un large nombre de formats d’anciens documents et surtout est modifiable à souhait en raison de son format open source, ce qui fait de cette suite un meilleur choix pour les utilisateurs par rapport à Microsoft Office.Autres arguments avancés par les développeurs de LibreOffice pour convaincre les utilisateurs de la supériorité de LibreOffice par rapport à Microsoft Office, c’est que, selon eux, les fichiers Microsoft Office sont toujours basés sur le format propriétaire rendu obsolète par l'ISO en 2008, et non sur la norme approuvée par l'ISO. Ainsi « ces fichiers cachent une grande quantité de complexité artificielle qui entraîne des problèmes de gestion avec LibreOffice », qui contrairement à Microsoft Office utilise par défaut un véritable format standard ouvert (le format OpenDocument), soutient l’équipe de LibreOffice.En général, pour ce qui concerne les individus, la migration de Microsoft Office vers LibreOffice se fait sans trop de désagréments étant donné que le déploiement peut être facilement géré à une échelle plus réduite. De même, les besoins en formation peuvent être traités assez facilement par l’individu qui effectue la migration. Toutefois, du côté des entreprises, les difficultés ne sont pas les mêmes. « Aussi pour aider les entreprises à passer des suites bureautiques propriétaires à LibreOffice, qui est basé sur le déploiement d'une version LTS de la famille LibreOffice Enterprise, The Document Foundation a développé spécialement un protocole de migration » et fournit des conseils ainsi qu’une formation en migration dispensée par des professionnels certifiés qui offrent des solutions à valeur ajoutée en ligne, précise la fondation.Mais sera-ce suffisant pour emmener les utilisateurs de Microsoft Office à se tourner vers LibreOffice ?Au-delà de cette interopérabilité encore plus poussée avec Microsoft Office, nous avons également plusieurs améliorations aussi bien dans la suite bureautique que dans les applications individuelles. Au niveau de la suite, nous avons désormais une prise en charge des images WebP et des formats d'image EMZ/WMZ. D’autres améliorations sont également disponibles comme un nouveau champ de recherche pour le gestionnaire d'extensions, des pages d'aide pour la bibliothèque de scripts ScriptForge et d'autres améliorations de performance et de compatibilité.Au niveau des applications de la suite, il est maintenant possible dans l’éditeur de texte Writer de voir la suppression et l'insertion de notes de bas de page suivies dans la zone des notes de bas de page. Toujours dans la même application, les listes modifiées présentent désormais les numéros d'origine dans le suivi des modifications. Enfin, comme autre amélioration majeure dans Writer, nous avons l’ajout de nouveaux paramètres de césure facultatifs pour ajuster le flux de texte au niveau du paragraphe.Dans le tableur Calc, nous avons les améliorations suivantes :Enfin dans l’outil de présentation Impress, nous avons une nouvelle prise en charge des thèmes de document.LibreOffice 7.4 Community est disponible dès à présent dans 120 langues pour les principaux systèmes d'exploitation de bureau (Windows, macOS, Linux et Chrome OS), pour les plates-formes mobiles (Android et iOS) et pour le cloud.Source : The Document Foundation Avez-vous testé cette dernière version de LibreOffice ? Quel est votre avis sur les nouveautés ?Selon vous, LibreOffice peut-il véritablement concurrencer et ravir des parts de marché à Microsoft Office ?