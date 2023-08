Par ailleurs, les développeurs de LibreOffice sont en train de passer à un système de versions basé sur l'année et le mois. Ainsi, la prochaine version avec leur cadence semestrielle sera LibreOffice 24.2, puis LibreOffice 24.8, 25.2, 25.8, 26.2, etc.En raison de la maturité du code de LibreOffice, le système actuel de numérotation des versions ne reflète pas vraiment les changements majeurs et peut même rendre plus difficile la justification d'un changement de numéro de version significatif. En passant à un système de numérotation basé sur le calendrier, il est maintenant découplé des fonctionnalités ou non de cette version.Des discussions internes ont eu lieu pour savoir s'il fallait passer à LibreOffice 2024.2, mais le choix s'est finalement porté sur un système basé sur l'année et le mois. Il y a également eu des discussions sur la possibilité d'augmenter le numéro de la version majeure à chaque nouvelle version, comme le font Firefox et Google Chrome, mais cela n'a pas été retenu.En février prochain, vous pourrez donc découvrir la version 24.2 de LibreOffice.Source : LibreOffice 7.6 est maintenant disponible pour cette meilleure suite bureautique gratuite Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce changement de numérotation de version est utile et pertinent ?Selon vous, quels pourraient être les avantages d'un passage à un système de numérotation basé sur le calendrier ?