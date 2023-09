LibreOffice 7.6 compte plus de 1,5 million de téléchargements en seulement deux semaines

Un grand merci à notre communauté mondiale de bénévoles et de développeurs certifiés pour tout le travail accompli sur cette version !

Quelques statistiques supplémentaires : 31 519 impressions du tweet d'annonce, avec 690 likes et 231 reposts. Le post sur Mastodon a eu 293 likes et 272 reposts, tandis que la vidéo sur les nouvelles fonctionnalités sur YouTube a été vue 17 339 fois.Source : The Document Foundation Selon vous, quels sont les avantages d'utiliser LibreOffice ?