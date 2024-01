Oui. Word ne peut pas lire les fichiers antérieurs à 1994. J'ai finalement réussi à mettre de l'ordre dans les liens vers mes écrits et à sauvegarder le contenu dans le cloud (quelle douleur), bien qu'il soit dans Time Machine, alors j'ai installé la dernière version Mac de #LibreOffice.J'ai ouvert un fichier de 1992. Vérifié.J'ai ouvert un fichier de 1989. Bon, tous les "a" minuscules sont convertis en caractères circonflexes, mais je peux m'en accommoder.J'ai (enfin) trouvé comment rechercher des dates sur mon Mac et j'ai trouvé un traitement d'histoire appelé "The Revenger" (pas d'extension, Mac naturellement !). La date est le 25 mars 1986.Il s'est ouvert avec quelques caractères de boîte, mais sinon il est lisible. Cela ressemble à ma tentative d'un space opera SF de type Andre Norton. Il a même ouvert "Tree Castle", qui est ou était probablement un document Mac Draw. Il est daté du 1er janvier 1986. C'est mon document le plus ancien. J'ai une capture d'écran ci-dessous des documents mentionnés ouverts dans LibreOffice.Oui, pour la conversion de documents, LibreOffice déchire. Le contenu de certains de ces vieux documents relève de l'amateurisme ; c'est bizarre puisque j'étais déjà publié.Pourtant... Pas de perte de propriété intellectuelle. C'est une bonne chose.