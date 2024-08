Respect de la vie privée : Si l'option Outils ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Sécurité ▸ Options ▸ Supprimer les informations personnelles lors de l'enregistrement est activée, alors les informations personnelles ne seront pas exportées (noms des auteurs et horodatages, durée d'édition, nom et configuration de l'imprimante, modèle de document, auteur et date pour les commentaires et les modifications suivies).





Interface utilisateur : gestion des caractères de formatage, largeur du panneau des commentaires, sélection des puces, nouvelle boîte de dialogue pour les hyperliens, nouvelle fenêtre de recherche dans la barre latérale. Navigateur : ajout de références croisées par glisser-déposer, suppression des notes de bas de page et de fin de document, indication des images dont les liens sont rompus Césure : exclure des mots de la césure grâce à un nouveau menu contextuel et à une nouvelle visualisation, nouvelle césure entre les colonnes, les pages ou les tableaux, césure entre les constituants d'un mot composé.



Ajout des fonctions FILTER, LET, RANDARRAY, SEQUENCE, SORT, SORTBY, UNIQUE, XLOOKUP et XMATCH Amélioration des performances des calculs threadés, optimisation du redessin après un changement de cellule en minimisant la zone qui doit être rafraîchie Le rectangle de mise au point de la cellule est séparé du contenu de la cellule Les commentaires peuvent être édités et supprimés à partir du menu de clic droit du navigateur.



En vue normale, il est désormais possible de faire défiler les diapositives, et les notes sont disponibles sous la forme d'un volet repliable sous la diapositive. Par défaut, le diaporama en cours est désormais immédiatement mis à jour lorsque des modifications sont apportées dans EditView ou dans PresenterConsole, même sur des écrans différents.



Les nouveaux types de graphiques "Diagramme à secteurs" et "Diagramme à barres" décomposent une part de cercle en un sous-graphe à secteurs ou à barres respectivement (cela permet également d'importer de tels graphiques à partir de fichiers OOXML créés avec Microsoft Office). Le texte à l'intérieur des titres, des zones de texte et des formes des graphiques (et des parties de ceux-ci) peut maintenant être formaté à l'aide de la boîte de dialogue Caractères.



Accessibilité : Plusieurs améliorations de la gestion des options de formatage, qui peuvent désormais être annoncées correctement par les lecteurs d'écran.





: Nouveau mode de cryptage ODF par mot de passe Interopérabilité :

Prise en charge de l'importation et de l'exportation des définitions de format de tableau croisé dynamique (cellule) OOXML Les fichiers PPTX contenant de nombreuses formes personnalisées s'ouvrent désormais plus rapidement.

LibreOffice est une suite bureautique pour créer des documents qui peuvent contenir des informations personnelles ou confidentielles, qui respecte la vie privée de l'utilisateur. Cela garantit ainsi que l'utilisateur est en mesure de décider si et avec qui partager le contenu qu'il a créé. LibreOffice est une bonne option pour les utilisateurs de suites bureautiques soucieux du respect de la vie privée.De plus, LibreOffice offre un ensemble de fonctionnalités comparable à celui des principaux produits du marché. Il offre également une gamme d'options d'interface pour répondre aux différentes habitudes des utilisateurs, du traditionnel au contemporain, et tire le meilleur parti des différentes tailles d'écran en optimisant l'espace disponible sur le bureau pour placer le maximum de fonctionnalités à un ou deux clics de souris.Le plus grand avantage de LibreOffice par rapport aux produits concurrents serait son moteur technologique, la plateforme logicielle sur laquelle sont basées les versions de LibreOffice pour le bureau, le mobile et le cloud, y compris celles fournies par les entreprises de l'écosystème. Cela permet à LibreOffice d'offrir une meilleure expérience utilisateur et de produire des documents identiques et parfaitement interopérables basés sur les deux normes ISO disponibles : le format Open Document (ODT, ODS et ODP) et le format propriétaire Microsoft OOXML (DOCX, XLSX et PPTX).Les utilisateurs finaux à la recherche d'assistance seront aidés par la disponibilité immédiate du guide de démarrage de LibreOffice 24.8, qui peut être téléchargé à partir de la bibliothèque. De plus, ils pourront obtenir une assistance technique de premier niveau de la part de volontaires sur les listes de diffusion des utilisateurs et sur le site Ask LibreOffice.La Document Foundation (TDF) a développé un protocole de migration pour aider les entreprises à passer des suites bureautiques propriétaires à LibreOffice, basé sur le déploiement d'une version LTS (support à long terme) de LibreOffice optimisé pour l'entreprise, plus des conseils et des formations à la migration fournis par des professionnels certifiés qui offrent des solutions à valeur ajoutée cohérentes avec les offres propriétaires.En fait, la base de code mature de LibreOffice, la richesse de ses fonctionnalités, la forte prise en charge des normes ouvertes, l'excellente compatibilité et les options LTS proposées par des partenaires certifiés en font la solution idéale pour les organisations qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs données et à s'affranchir de la dépendance à l'égard des fournisseurs.Pour les déploiements de classe entreprise, TDF recommande fortement la famille d'applications LibreOffice Enterprise des partenaires de l'écosystème - pour le bureau, le mobile et le cloud - avec une large gamme de fonctionnalités dédiées à valeur ajoutée et d'autres avantages tels que les accords de niveau de service (SLA) : LibreOffice in Business.Chaque ligne de code développée par les entreprises de l'écosystème pour les entreprises est partagée avec la communauté sur le dépôt de code principal et améliore la plateforme LibreOffice Technology. Les produits basés sur LibreOffice Technology sont disponibles pour tous les principaux systèmes d'exploitation de bureau (Windows, macOS, Linux et ChromeOS), les plateformes mobiles (Android et iOS) et le cloud.LibreOffice 24.8 est disponible sur la page de téléchargement . La configuration minimale requise pour les systèmes d'exploitation propriétaires est Microsoft Windows 7 SP1 [1] et Apple MacOS 10.15. Les produits basés sur la technologie LibreOffice pour Android et iOS sont listés sur cette page